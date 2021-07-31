Врач Артемьев предупредил об опасности отитов и ангины в летнее время

Употребление холодных напитков в жару может привести к ангине, заявил врач НИКИ оторингалогии имени Л. И. Свержевского департамента здравоохранения Москвы Михаил Артемьев.

В летнее время риск обострения и развития некоторых ЛОР-заболеваний остается таким же высоким, как и в холодное время года. Стакан с холодным содержимым может привести к обострению хронического тонзиллита и проявиться ангиной, передает врач Артемьев.

Переохлаждение организма способствует снижению иммунитета, что воспаляет миндалины. В дальнейшем ослабление защитных функций организма увеличивает риск заражения коронавирусной инфекцией. Также стоит отметить, что в теплую погоду можно заболеть отитом. Он появляется из-за развития бактериальной инфекции, например, при купании в грязных водоемах.