Президент США Джо Байден не поедет в августе на саммит «по освобождению Крыма», организованный Украиной. Вместо него туда может явиться министр транспорта США Пит Буддитджич, заявили ранее в Верховной раде. Кроме того, главы ведущих стран Евросоюза до сих пор не заявляли о намерениях участвовать в «Крымской платформе».

Отказ первых лиц от визита на саммит станет «дипломатическим провалом Украины», уверен политолог Ростислав Ищенко. Вопреки заявлениям МИД Украины о 28 странах-участницах «Крымской платформы», да еще и «на уровне президентов», западные государства едва ли интересует тема Крымского полуострова в 2021 году.

«Это дипломатический провал Украины. Не потому, что первые лица не приезжают на саммит, а потому, что в Киеве рассчитывали на приезд первых лиц. У Украины сейчас такое положение в отношениях с Западом: Крым для него настолько неактуальная тема, что если какой-нибудь латыш или литовец приедет — это будет уже хорошо для Киева», — заявил политолог в авторской программе «Ростислав Ищенко о главном».

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

«Крымская платформа» едва ли нужна украинской власти в качестве инструмента по «возвращению» Крыма: жители полуострова сделали свой выбор на референдуме в 2014 году и в состав соседней страны не стремятся, особенно после устроенной Киевом водной блокады. Саммит необходим только Офису президента Владимира Зеленского для укрепления его власти, считает Ищенко.

«Киев пытался с учетом того, что общая ситуация сейчас плохая — и внутри страны, и на международной арене — сделать финт ушами и объявить тему, на которую соберется серьезное представительство с Запада, чтобы демонстрировать всем, что Зеленского и Украину там поддерживают», — полагает эксперт.

Как отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, 23 августа на саммите будут обсуждаться новые санкции против России и «вопросы безопасности» в Черном и Азовском морях. Но точные списки визитеров в ведомстве до сих пор не огласили.

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