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Россия осудила планы львовских властей демонтировать копию ордена Отечественной войны

/ Обновлено: 31 июля 2021 13:38 91
Россия осудила планы львовских властей демонтировать копию ордена Отечественной войны

Россия решительно осуждает планы ликвидировать копию ордена Отечественной войны на мемориале "Марсово поле" во Львове. В связи с этим МИД страны направил в Киев ноту.

Внешнеполитическое ведомство настаивает на исполнении Украиной взятых на себя международных обязательств, а также положений национального законодательства по сохранению воинских памятников. Также попытки уничтожить часть мемориала нарушают Соглашение об увековечивании памяти о мужестве и героизме народов стран — участниц СНГ в ВОВ.

Россия призывает Киев не допустить демонтажа копии ордена и отказаться от фальсификации истории. Об этом говорится в заявлении на сайте министерства.