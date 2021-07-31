Российские ученые создали препарат для оценки клеточного иммунитета к коронавирусу

Ученые из России придумали препарат, который оценивает клеточный иммунитет к коронавирусной инфекции.

Препарат назвали "Корона-скин-тест". На данный момент он проходит стадию исследований и опытов на самцах животных, также планируется выявить влияние на самках, после чего можно будет сделать выводы о мутагенности продукта.

Что касается коронавируса, то в настоящий момент проводится оценка уровней антител. Но важен и клеточный иммунитет. Хотя пока специфического диагностикума не обнаружено. Поэтому для оценки клеточного иммунитета и был разработан "Корона-скин-тест", передает старший научный сотрудник института медицинской биотехнологии филиала "Вектора" Анастасия Воропаева.