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Беглов рассказал, каким будет Кронштадт через пять лет

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Беглов рассказал, каким будет Кронштадт через пять лет

Кронштадт развивается, здесь происходят важные события, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов во время рабочей поездки.

Он посетил парк "Остров фортов" в Кронштадте, который посвящен истории флота России. Вторую часть парка торжественно открыли в День ВМФ, 25 июля.

Губернатор Петербурга рассказал, что в Кронштадте активно идет развитие инфраструктуры, поэтому через пять лет город будет совершенно другой.

"Город будет насыщен музеями, туристическими объектами, здесь будет жить очень интересно", — сказал Александр Беглов.

Глава города также сообщил о развитии улично-дорожной сети и напомнил, что сейчас в Кронштадт приезжают 70 тысяч туристов, передают "Невские Новости".