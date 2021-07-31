"Город стал удобнее": Малькевич высоко оценил работу Беглова на посту главы Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов делает все возможное, чтобы город стал более комфортным для местных жителей. Об этом заявил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

По его словам, глава Петербурга комплексно подходит к решению вопросов транспортной доступности и благоустройства города. При этом Малькевич высоко оценил последние инициативы губернатора, которые предполагают строительство дополнительных станций метро, создание новой кольцевой дороги в обход Петербурга, а также возведение еще одного терминала в аэропорту Пулково, передает Федеральное агентство новостей.

"Как житель Петербурга, я могу оценить инициативы Беглова крайне положительно, потому что он предлагает мощнейшие инфраструктурные проекты, которые способны придать еще один импульс для развития не только города, но и целой агломерации", — пояснил он.

Малькевич добавил, что город стал удобнее за время работы Беглова на посту главы Санкт-Петербурга. Кроме того, губернатор неоднократно демонстрировал свой мощнейший потенциал в продвижении крупных инфраструктурных проектов, а также в лоббировании интересов города, что дает надежды на дальнейшее развитие Петербурга.