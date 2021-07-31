Жители Турции сняли на видео падающий метеорит на западе страны

Пользователи социальных сетей из Измира размещают у себя на страницах видео странного падающего небесного объекта. Жители города подозревают, что это метеорит.

Накануне в ночном небе Измира, на западе Турции была зафиксирована и заснята странная вспышка. Горожане предполагают, что это либо метеорит, либо крупный фрагмент космического мусора.

Некоторые очевидцы сообщали о сильном звуке, как при взрыве. Само событие на фоне бушующих в стране пожаров стало поводом для шуток среди граждан.

"В Измире упал метеорит. Очередь – за нашествием инопланетян и зомби", — написал пользователь Айхан Т.

Власти Турции еще никак не прокомментировали произошедшее.