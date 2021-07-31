Врач Проценко сообщил условие для прохождения теста на антитела к коронавирусу

Категорию граждан, которым показан анализ на наличие антител к коронавирусной инфекции, назвал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Проходить такое исследование стоит в том случае, когда человек является участником клинических испытаний. Денис Проценко также призвал граждан избегать моды "мериться антителами".

Россиянам, которые сомневаются в необходимости прохождения вакцинации, стоит следовать определенному принципу. Он заключается в том, что прививка необходима через шесть месяцев после болезни и спустя полгода после первого курса процедуры, передает слова медика РБК.