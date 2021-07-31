Фельгенгауэр может ответить перед законом за связь с изданиями Ходорковского

Связь Татьяны Фельгенгауэр с изданиями беглого олигарха Михаила Ходорковского может обернуться для журналистки проблемами.

"МБХ медиа" и "Открытые медиа", которые являются изданиями Михаила Ходорковского, имеют все шансы оказаться в списке иноагентов или попасть в реестр нежелательных организаций, показало расследование ФАН. Таким образом, сотрудники полиции должны проверить деятельность колумниста "МБХ медиа" Татьяны Фельгенгауэр.

Речь идет об антироссийской работе изданий экс-главы ЮКОСа, который сбежал за границу, опасаясь правосудия. В ходе расследования удалось выявить связь вышеназванных изданий с признанной нежелательной на территории РФ в 2017 году британской организацией Open Russia Foundation.

Информационная политика СМИ соответствует взглядам обиженного на Россию Ходорковского, который однажды признался, что мечтает совершить в стране государственный переворот. Именно поэтому подконтрольные беглому олигарху издания пишут новости в негативном ключе, акцентируя внимание читателей на судебных приговорах, на нехватке средств и контроле за разными сферами жизни.

Согласно российскому законодательству, в реестр СМИ-иноагентов могут попасть зарегистрированные за рубежом юридические лица или структуры, финансируемые Западом. Претендентами на включение в этот список могут оказаться "Открытые медиа" и "МБХ медиа" — а значит, и сама Татьяна Фельгенгауэр.