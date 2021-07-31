Лесные пожары в Турции унесли жизни двоих рабочих

Пожары продолжают бушевать в турецкой провинции Анталья.

Стало известно о гибели двух рабочих, которые занимались тушением лесных пожаров в Турции. Несчастье с ними произошло в районе Манавгата в провинции Анталья. Информация о случившемся появилась в местных СМИ. Сейчас сотрудники экстренных служб продолжают заниматься тушением огня.

Некоторое время назад стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от лесных пожаров регионы зоной бедствия. Он сообщил об этом в своем Telegram-канале.