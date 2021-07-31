Военный эксперт Зверев назвал главные задачи Балтфлота при конфликте России с НАТО

Россия предприняла значительные усилия для укрепления оборонительного потенциала Калининграда в качестве ответной меры на действия НАТО, заявил военный эксперт Юрий Зверев.

Директор Центра исследований стран Балтийского региона БФУ имени Канта отметил, что укрепленный российский эксклав "стал костью в горле у НАТО". По словам Зверева, Калининград имеет огромное значение для обеспечения безопасности РФ в Балтийском регионе, особенно в случае прямого конфликта между Россией и Альянсом.

"В Калининграде находится штаб Балтийского флота. Это один из российских четырех флотов. Понятно, что он не такой по масштабу, как Северный или Тихоокеанский флот, но он свои функции выполняет", — объяснил Зверев.

По его словам, войска Калининградского оборонительного района способны эффективно воспрепятствовать логистике НАТО и помешать усилению группировок Альянса в Польше и Прибалтике. В этом состоят главные задачи Балтфлота при вооруженном столкновении России с коллективным Западом, сообщил Зверев. При этом Россия только реагирует на милитаристские действия НАТО по наращиванию вооружений в непосредственной близости от границ РФ, резюмировал аналитик.