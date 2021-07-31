Президент Турции поблагодарил Россию за помощь в тушении природных пожаров

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили чрезвычайную ситуацию с лесными пожарами на юге Турции, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Эрдоганом отметил важность взаимодействия двух стран в борьбе с этим стихийным бедствием. Глава государства также подтвердил, что российская сторона продолжит оказывать всевозможную помощь Турции в тушении природных пожаров. Эрдоган, в свою очередь, тепло поблагодарил Москву за оказываемую поддержку.

Ранее сообщалось, что пострадавшие от стихийного огня южные регионы страны были объявлены зоной бедствия.