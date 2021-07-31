Беглову рассказали о процессе модернизации улично-дорожной сети Кронштадта

Губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову доложили об исполнении поручения президента России Владимира Путина о модернизации дорожной сети Кронштадта.

Этап проектирования улично-дорожной сети Кронштадта завершен, отметил председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Андрей Левакин. Конкурсы на проведение работ будут объявлены в августе текущего года, начать строительство запланировано в 2022 году. Окончание работ намечено на 2024 год, добавил Левакин.

"Строить будем быстро, качественно, но так, чтобы минимально ограничить нагрузку на действующую сеть, чтобы не создавать дискомфорта жителям Кронштадта", — приводит слова Беглова издание "Невские новости".

Новая развязка въезда в Кронштадт с КАД будет четырехполосной, Кронштадтское шоссе также модернизируют до четырех полос. Запланировано строительство дублирующего Цитадельского шоссе, которое будет связано с КАД. Финансирование будет вестись из федерального и регионального бюджетов, в городе уже запланированы необходимые средства.