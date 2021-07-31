Сенатор Пушков усомнился в желании Фукуямы помочь Тихановской

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретилась с философом Фрэнсисом Фукуямой. Сенатор Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале прокомментировал их беседу.

Сенатор выразил сомнения в желании американского философа помочь Тихановской. По мнению Пушкова, Фукуяма лишь запутает экс-кандидата в белорусские лидеры. Ведь именно он после распада Советского Союза и превращения Соединенных Штатов Америки в единственную сверхдержаву объявил "конец истории".

Ранее стало известно, что Тихановская и Фукуяма в ходе беседы коснулись Белоруссии. Они обсудили "вопросы транзитного периода и трансформации республики от автократии к демократии".