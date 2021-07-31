Кабмин объявил о продлении упрощенного порядка регистрации безработных

Упрощенная процедура регистрации безработных жителей России будет продлена до 31 декабря. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Безработные граждане страны могут зарегистрироваться в электронном формате на сайте "Работа в России". Оформлять пособия можно через личный кабинет на портале "Госуслуги". Подобная упрощенная процедура начала функционировать в апреле прошлого года на фоне пандемии коронавируса, передает "Коммерсантъ".

Согласно представленной информации, в настоящее время максимальный размер пособия по безработице в стране находится на уровне 12 130 рублей. Минимальное значение достигает 1500 рублей.