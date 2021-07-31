Ищенко: Зеленский боится заговора, меняя руководство СБУ и МВД Украины

После загадочного увольнения главы МВД Украины Арсена Авакова кадровые перестановки в силовых структурах страны не закончились. 29 июля Владимир Зеленский уволил главу Генштаба ВС страны Сергея Корнийчука, а также командующего военной операцией на востоке Украины Владимира Кравченко. До этого в отставку отправили главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и первого замсекретаря СНБО Михаила Коваля.

Хоть сам Зеленский объясняет решение «трансформацией сил и средств ведения войны», политолог Ростислав Ищенко уверен — украинский президент опасается заговора против себя среди влиятельных силовиков, а сменой кадров пытается укрепить собственные позиции, «просевшие» за два года с момента избрания вместе с утратой изначально неплохих рейтингов среди украинских граждан.

«Либо у Зеленского паранойя, либо действительно появилась часть людей [во власти], которые не хотят связывать свое будущее с окончательно загибающимся режимом. И президент боится внутреннего заговора. <…> Зеленский себя явно ведет неадекватно последние полгода. Чувствует, что зашел в тупик и хороших решений не принял. А с другой стороны, его амбициозность все еще заставляет его верить в свою звезду», — заявил эксперт в авторской программе «Ростислав Ищенко о главном».

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Смена руководителей столь важных для страны ведомств — импульсивное решение, которое едва ли поможет Зеленскому удержаться в президентском кресле, считает политолог. «Чехарда» министров и силовиков, даже тех, кто пытался «хранить верность престолу», приводит к противоположному эффекту.

«Чиновники начинают понимать, что могут попасть под раздачу и задумываться, не лучше ли им продумать свое собственное будущее без действующего руководителя», — отметил Ищенко.

Подробнее о причинах и последствиях «генералопада» на Украине читайте в статье «Политики Сегодня».