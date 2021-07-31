Суд отправил в СИЗО бывшего подполковника полиции за расправу над подростком

Самарский районный суд избрал меру пресечения в отношении подозреваемого в убийстве несовершеннолетней. Бывший подполковник полиции заключен под стражу на два месяца.

По версии следствия, экс-полицейский нанес не менее пяти ножевых ранений 15-летней школьнице в поселке Петра Дубрава Самарской области. Как пояснил сам обвиняемый, несовершеннолетняя набросилась на него с кулаками после того, как он сбил ее на своем автомобиле. Тогда мужчина потерял рассудок и напал на девушку с ножом.

Мужчина не стал выступать против избранной меры пресечения. В зале суда обвиняемый частично признал свою вину и расплакался.