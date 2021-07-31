Профессор РАН рассказал о разработке способа адресной доставки лекарств

Российские ученые смогли добиться адресной доставки лекарств, заявил профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга.

Пандемия коронавируса отразилась на многих сферах жизни людей. Сложившаяся ситуация показала, что российскую медицину необходимо выводить на новый, более высокий уровень, заявил Мажуга, выступая во время круглого стола "Перспективы развития наномедицины".

"В нее входят три компонента: магнитные частицы, действующее вещество и его блокатор. Магнитные частицы являются носителями лекарства, действующее вещество — это лекарство, которое должно быть доставлено к больным тканям, а блокатор призван подавлять его действие в процессе доставки", — рассказал специалист о механизме адресной доставки лекарств.

Алтайские ученые ранее заявили о планах создать лекарство на основе борщевика, следует из публикации на сайте 360 tv.ru. Средство будет предназначено для тех, кто страдает псориазом. Листья и плоды растения богаты эфирными маслами.