Зыкова и Каримова завоевали серебро и бронзу в стрельбе из винтовки на Играх в Токио

Российские спортсменки Юлия Каримова и Юлия Зыкова завоевали еще две медали в копилку национальной сборной на Олимпийских играх в Токио.

Девушки показали результаты в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров. Серебряную медаль получила Юлия Зыкова, набрав в финале 461,9 очка. У Каримовой бронза — с результатом 450,3. Золотой медали удостоилась представительница Швейцарии Нина Кристен. Она установила новый олимпийский рекорд в 463,9 очка.

Отечественные атлеты активно демонстрируют свои умения на Олимпиаде в Токио. Медали Зыковой и Каримовой стали 35-й и 36-й для России.