Один человек погиб при взрыве на шахте в Донецкой области

В результате взрыва на шахте в Донецкой области пострадали десять горняков. Один человек погиб.

Чрезвычайное происшествие произошло на территории управления «Покровское», в поселке городского типа Удачное, сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

По предварительным данным, пострадали десять человек, один из шахтеров скончался в больнице от полученных травм. В данный момент на месте трагедии работают шестеро спасателей и одна единица техники. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.