Петербуржец проломил череп двухмесячному ребенку

Правоохранители выясняют причину бытовой ссоры между мужчиной и женщиной, которая привела к госпитализации ребенка в Петербурге.

Житель Петербурга проломил череп своему двухмесячному сыну. Пострадавшего госпитализировали.

Выяснилось, что злоумышленник собирался избить свою сожительницу, которая является матерью малыша, но промахнулся и ударил младенца.

ЧП случилось в квартире жилого дома по проспекту Энгельса в Выборгском районе. Попавшему в больницу ребенку два месяца. Сотрудники полиции уточняют, в каких отношениях состояла мать ребенка с избившим малолетнего мужчиной.