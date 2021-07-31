Постпред Украины в ООН возмущен появлением "российской" Одессы в американском журнале

Исторический журнал Института Гарримана при Колумбийском университете в США опубликовал статью, в которой украинская Одесса ошибочно названа частью России.

Первым внимание на это обратил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица. Допущенная ошибка возмутила политика, он связал конфуз с "попытками" Москвы внедрить свой нарратив в научные круги США и других государств.

Публикация была обнародована под названием "Открывая СССР". В ней автор рассказал, как учит русский язык и знакомится с культурой советской эпохи. Также он поделился опытом путешествий по Советскому Союзу.