Задолженность по зарплатам на Украине достигла рекордных отметок

Задолженность по выплате заработной платы на Украине на начало июля составила рекордные 3592,6 млн гривен. Об этом, опираясь на данные Госстата, пишет политолог Михаил Погребинский в своем Telegram-канале.

По его словам, сумма задолженности на 7,2% больше, чем была в июне 2021 года, и на 37,6% превышает данные января 2021 года.

"3,6 млрд грн – это самая большая сумма задолженности по заплате в Украине за все время наблюдений. На начало июля основная доля задолженности по выплате зарплаты в стране приходилась на промышленность — 74,8%. На «профессиональную, научную и техническую деятельность — 8,5%", — отмечает эксперт.

Погребинский акцентирует внимание на сфере здравоохранения, где долги по зарплате только за июнь выросли на 20,6%, а с начала года - в три раза.

"Так правительство и Минздрав готовятся к новой волне вспышки коронавируса штамма «Дельта» в Украине?", — задается риторическим вопросом Погребинский.

При этом в сфере госуправления с начала 2021 года задолженность по зарплате выросла всего на 11,4%