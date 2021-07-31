Сивков объяснил, почему НАТО проиграет России в любом локальном конфликте

Военного конфликта России и стран НАТО не предвидится, но если он и случится, то РФ сможет разгромить группировку альянса в локальном столкновении и организовать эффективную оборону, уверен военный эксперт Константин Сивков.

Ранее в МИД Украины заявили, что РФ будет «провоцировать» обстановку в Черном море, понимая, что в случае столкновения с НАТО у страны нет никаких шансов на успех.

По словам Сивкова, Североатлантический альянс хоть и имеет превосходство сил, но крупномасштабная война с Россией может быть только ядерной — на такое столкновение НАТО не пойдет. В реальных же конфликтах локального характера РФ сможет противостоять альянсу.

«В крайнем случае даже в рамках указа об основах госполитики в области ядерного сдерживания, который был подписан в феврале прошлого года, Россия может пойти на применение тактического ядерного оружия», — заявил Сивков в интервью изданию Украина.ру.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Если ВСУ попытаются развязать заведомо проигрышную войну с Россией, то наступать будут на юго-западном направлении, а также могут заблокировать Приднестровье. Однако подтолкнуть Киев к наступлению может только один фактор: прямое указание США и Пентагона, заключил Сивков.

Ранее шведский политолог и эксперт по Украине Андреас Умланд объяснил, почему встреча Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в середине июля не продвинула вопрос вступления Украины в НАТО. Результатом такого диалога могло стать только «раздражение России»: согласно правилам Североатлантического альянса, о вступлении Украины не может идти речи, пока ведутся боевые действия на Донбассе.