Женская сборная России по гандболу досрочно вышла в плей-офф Олимпийских игр

Россиянки обыграли француженок в соревнованиях по гандболу на летней Олимпиаде в Токио и досрочно вышли в плей-офф турнира.

Спортсменки из России победили команду Франции в четвертом матче группового этапа. Игра закончилась со счетом 28:27. Женская сборная обеспечила себе выход в четвертьфинальную стадию.

В женском турнире по гандболу на Олимпиаде участвуют 12 команд, они разделены на две группы. Россия и Франция состоят в группе В. Заключительный матч группового этапа состоится 2 августа в 08:15 по московскому времени. Национальная сборная будет играть с командой из Испании. Церемония закрытия Игр запланирована на 8 августа.