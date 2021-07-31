В переходном отсеке модуля "Звезда" на МКС резко упало давление

Утечка воздуха привела к резкому падению давления в переходной камере российского модуля "Звезда" на Международной космической станции.

Как сообщили космонавты в ходе переговоров с Центром управления полетами (ЦУП), в данный момент давление понизилось до 154 миллиметров ртутного столба.

Падение давления в модуле уже наблюдалось во время работ по устранению причин утечки, которые экипаж проводил весной этого года. Тогда было зафиксировано падение до 405 миллиметров ртутного столба. В целом утечка воздуха была впервые обнаружена в августе 2020 года.