ДТП с легковушками в Псковской области унесло жизни трех человек

Три человека погибли в результате лобового столкновения двух иномарок в Плюсском районе Псковской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на трассе Санкт-Петербург — Невель между населенными пунктами Заполье и Андромер. Смертельные травмы получили водитель и два пассажира легкового автомобиля марки Fiat.

Двух человек, находившихся в салоне другого транспортного средства, госпитализировали. На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Еще одна автокатастрофа произошла накануне на трассе Саранск — Кочкурово. Ее жертвой стала 24-летняя жительница Мордовии, еще пять человек получили травмы, сообщало Федеральное агентство новостей.