В Перу назначены новые министры финансов и юстиции

Президент Перу Педро Кастильо назначил новых министров финансов и юстиции. Присягу приняли Педро Франке и Анибал Торрес.

Магистр и профессор Франке, который занял пост министра экономики и финансов, имеет опыт работы в системах социального и медицинского страхования, много лет проработал на государственной службе. Также Франке консультировал экономический блок левой партии "Свободное Перу". Торрес стал министром юстиции, принял присягу и вошел в состав кабинета министров Перу.

"Мы будем неукоснительно уважать семейные сбережения, частную собственность, функционирование рынков", — отмечал Педро Франке.

Церемонию присяги министров транслировала администрация президента Перу.