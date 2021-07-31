Баранец указал на «очень глупую ошибку» Байдена во время встречи с Тихановской

Президент США Джо Байдена, угостивший печеньем экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, совершил «очень глупую ошибку». Такое мнение в эфире канала «Соловьев LIVE» высказал военный обозреватель «КП», полковник в отставке Виктор Баранец.

«Настолько надо быть убогим и примитивным в политике, чтобы после Виктории Нуланд, засовывавшей в руки страждущих майдановцев сухое печенье, прибегнуть к тому же трюку и с белорусской оппозицией. Ох, стираются механизмы идеологических вариаций США. Нет хорошей, умной головы. Полная деградация внешнеполитической стратегии. Байден совершил очень глупую ошибку с этими печеньками, показав всему миру эту деградацию. Это даже опасно для государства в целом», — считает Баранец.

Он также отметил, что короткая встреча Байдена с Тихановской показала, насколько несерьезно Вашингтон относится к координатору белорусских протестов 2020 года. По словам Баранца, с фигурами, на которые Белый дом делает ставку, «не десять минут беседуют где-то в предбаннике Белого дома, а обрабатывают сутками, причем специалисты ЦРУ».

Встреча президента США и лидера белорусской оппозиции прошла 28 июля. Хотя изначально в Белом доме говорили, что в расписании Байдена не значится разговор с Тихановской.