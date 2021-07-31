Украине предсказали повышение цен на услуги ЖКХ на 70%

Депутат украинской Верховной рады Михаил Волынец предрек рост цен на услуги ЖКХ на Украине. По его словам, в отопительный сезон они вырастут на 70%.

Из-за действий спекулянтов в начале июля на Украине не работали 52 из 78 блоков ТЭС и пять блоков АЭС, сообщил член комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, в отопительный сезон на Украине могут произойти веерные отключения и значительное повышение цен на энергоносители. Это в свою очередь приведет к подорожанию коммунальных услуг.

Подготовка к отопительному сезону была сорвана, а энергосистема Украины «уверенно скатывается в пропасть» из-за нехватки угля и газа, заявила депутат Рады от партии «Слуга народа» Людмила Буймистер.