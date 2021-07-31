Российские волейболистки победили команду США в рамках олимпийского турнира

Российская женская сборная по волейболу одержала победу над командой США со счетом 3-0 (25:20, 25:12, 25:19) в четвертом матче группового этапа на Олимпийских играх в Токио.

В женском олимпийском турнире участвуют 12 команд, разделенные на две группы. В плей-офф из каждой группы выйдут по четыре лучших сборных. В группе со сборными России и США выступают команды из Китая, Италии, Аргентины и Турции, передает "Царьград".

Сборная России уже одержала три победы. Команда набрала восемь очков, заняв второе место в группе и гарантировав себе место в плей-офф.

В пятом туре группового этапа россиянки встретятся с командой Турции. Американкам предстоит сыграть со спортсменками из Италии.