National Interest: война между НАТО и СССР могла закончиться апокалипсисом

Автор National Interest доктор Роберт Фарли предположил, что военный конфликт между НАТО и СССР мог бы закончиться апокалипсисом.

Еще до войны американские и британские плановики поняли, что СССР будет обладать огромным преимуществом в наземной силе на Центральном фронте. После войны стратеги понадеялись, что ядерное оружие сможет удержать Советский Союз, однако скоро стало ясно, что государство успешно ускоряет собственные ракетные и ядерные программы. Возникло понимание, что НАТО, возникшей в 1949 году, необходимо разработать несколько стратегий борьбы с силами Варшавского договора, передает Федеральное агентство новостей.

И эксперты, и военные слабо верили, что НАТО могла бы остановить наступление стран Варшавского договора в 1980-х годах, поскольку страны-участницы имели огромные материальные преимущества и хорошо продуманный аппарат планирования, который объединил всех партнеров по альянсу. Ясно одно: миру повезло, что он не увидел результата войны между Альянсом и Советским союзом, поскольку это могло бы закончиться трагедией общемирового масштаба.

Недавно жительница Германии вспомнила свой визит в СССР в 1980-е годы. Было трудно предположить, что эти усталые люди когда-то будут улыбаться друг другу, а водители пропускать пешеходов, передает "Царьград" слова немки.