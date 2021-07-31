19FortyFive: новые смертоносные подводные лодки могут появиться в России

Автор 19FortyFive Питер Сучиу отметил, что подводный флот России обладает малой заметностью для предполагаемого противника.

На сегодняшний день на разных стадиях строительства находятся семь субмарин проекта 885М. Три из них будут спущены на воду в ближайший год. Однако последним рубежом подводных сил ВМФ России является момент, когда "Севмаш" объявил о спуске на воду передовой атомной подводной лодки проекта 885М ("Ясень-М"), развивающей скорость до 35 узлов, сообщает издание.

Обозреватель считает, что если Россия не будет сбавлять темпов производства, то сможет обеспечить себя новыми мощными и смертоносными лодками.

Приблизительно десять тысяч человек из русских подразделений Восточного военного округа отправятся в Китай для прохождения совместных учений, передает «Царьград».