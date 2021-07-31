Водителей с серьезными болезнями автоматически лишат прав в России

Российский Минздрав будет сообщать МВД информацию о болезнях людей, которым нельзя садиться за руль машины. Лишение водительских прав будет автоматическим.

Соответствующая информация изложена в поправках к закону "О безопасности дорожного движения". Если медик во время очередного медосмотра находит у автолюбителя недуг, который является противопоказанием для вождения, то водителя отправят на "внеочередное медицинское освидетельствование". С данного момента автоматически приостанавливается действие водительских прав.

Права восстановят, если заболевание не подтвердится. Однако в случае выявления ограничений к управлению машиной водителю предложат получить новые права с отметкой.