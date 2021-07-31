Россиянам напомнили правила получения ежемесячных выплат на детей

ПФР напомнил российским родителям порядок начисления ежемесячной выплаты на детей и подростков.

Родитель или опекун может получить ежемесячную выплату в течение пяти рабочих дней после назначения. Пособие предусматривает финансовую поддержку родителям детей в возрасте от 8 до 16 лет, передает URA.RU. Получить деньги можно на карту "Мир" или на другой счет, не предусматривающий наличия карты.

Россиянину могут отказать в выплате, если размер среднедушевого дохода превысит прожиточный минимум или у семьи окажется имущество, выходящее за рамки требований, предупредили в ПФР. Пенсионный фонд также напомнил, что с 2022 года пенсионерам не придется подавать заявления и предоставлять справки для получения доплаты, о чем сообщил "Царьград".