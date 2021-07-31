Проценко ответил противникам вакцинации на миф о заболевании после прививки

Высказывание о возможности заболеть из-за вакцинации противоречит простой здоровой логике. Об этом заявил главврач больницы № 40 Денис Проценко.

Заразиться фрагментом вакцины нельзя, заявил врач. Он назвал подобные доводы спекуляциями противников вакцинации, отметив, что такие люди идут против логики. Об этом сообщает РБК.

Главврач больницы в Коммунарке рассказал, что вакцинированным можно считаться после того, как пройдет две недели с момента второй прививки. По словам Проценко, россияне часто расслабляются уже после первой прививки, думая, что они защищены. Он подчеркнул, что за это время еще не вырабатывается иммунитет.