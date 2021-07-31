Экономист Тузов указал на валюты с потенциалом резкого роста

Рубль и китайский юань являются валютами с высоким потенциалом роста, заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

Позитивное влияние на рубль оказывает восстановление российской экономики. Москве выгодно удерживать высокий курс доллара к рублю, потому что рост российской валюты негативно отразится на доходах бюджета от налогов с экспортеров. Об этом информирует агентство "Прайм".

По словам эксперта, юань развивается из-за роста экономики Китая. Экспорт товаров помогает поступлению выручки в страну. Китай удерживает курс юаня на низком уровне для поддержки экономики. Тузов уверен, что укрепление юаня может произойти в любой момент.