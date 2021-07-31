Швейцарский инфекционист опроверг теорию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории

Доказательств лабораторного происхождения коронавирусной инфекции нет. Об этом заявил швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте.

Предположения, что вирус "сбежал" из лаборатории в Ухане по недосмотру персонала или из-за некомпетентности сотрудников, является политическим вопросом, заявил руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас нет свидетельств того, что этот или другие вирусы были созданы в лабораториях", — сказал специалист.

На фоне всеобщей вакцинации набирает обороты движение тех, кто против прививки от коронавирусной инфекции. "Царьград" выяснил, есть ли среди противников процедуры компетентные специалисты и по какой причине они придерживаются такой позиции.