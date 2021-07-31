Последняя переписка убитой под Самарой школьницы появилась в Сети

Школьница, которую зарезал полицейский под Самарой, звала в переписке на прогулку свою подругу за полчаса до гибели.

В тот роковой вечер школьница позвала свою подругу на вечернюю пробежку, но девушка не смогла составить ей компанию. Она написала, что выйдет на улицу в 21:00, однако знакомая попросила пораньше.

Потом планы подруги убитой поменялись и она отменила встречу. Девочка отправилась на пробежку одна. Уже через полчаса после этого ее тело обнаружили у дороги.

В убийстве несовершеннолетней подозревают местного подполковника полиции Антона Безчетвертева. Он нанес ребенку множество ножевых ранений в область шеи.