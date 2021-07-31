Байден понадеялся на стабильные стратегические переговоры с Россией

Президент США Джо Байден заявил, что с надеждой смотрит на переговоры по стратегической стабильности между Вашингтоном и Россией.

Первый раунд переговоров по стратегической стабильности между Россией и США прошел ранее на этой неделе в Женеве. Байден поделился соответствующей информацией, когда отвечал на вопрос корреспондента ТАСС в Белом доме.

Ранее встреча российской и американской делегаций прошла в Женеве. Во время переговоров политики обсудили подходы стран к стратегической стабильности и перспективы контроля над вооружением и шагам по снижению рисков.