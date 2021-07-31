Беременная женщина попала в больницу после смерти сына под Москвой

Семилетний ребенок выпал из окна 14-го этажа на Колхозной улице в городе Железнодорожный Московской области.

В результате падения мальчик получил смертельные травмы. Мать ребенка во время происшествия не находилась дома, она отошла в магазин. В момент трагедии в квартире также находился трехлетний малыш.

Беременную третьим ребенком женщину врачи скорой помощи доставили в больницу. Ей стало плохо после того, как она узнала о смерти сына. В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются, передает РЕН ТВ.