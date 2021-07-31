Пушков назвал проект "СП-2" крупным фактором мировой политики

Газопровод "Северный поток — 2" превратился в крупный фактор мировой политики. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

По словам политика, это показывает, что роль России гораздо весомее в мировых делах, чем пытаются это показать в Европе и США. Энергетическая политика России стала одной из самых заметных тем мировой политики, которую обсуждают администрация и Конгресс США, Германия, Польша и другие страны. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

Пушков ранее сообщал, что Варшава потерпела поражение в борьбе с газопроводом. По его словам, властям Польши остается только утешать себя тем, что они вели сопротивление строительству проекта.