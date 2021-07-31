Зеленский поручил привести в боевую готовность пограничные войска

Президент Украины Владимир Зеленский поручил привести "в боевое состояние" украинские границы.

Такой информацией в пятницу поделился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он рассказал, что во время совещания украинским правительством был обсужден ряд вопросов. Они касались реализации государственной политики в защите границ страны.

Секретарь СНБО добавил, что во время заседания некоторые вопросы обсуждались в формате "секретно". Данилов не уточнил детали поручения Владимира Зеленского.