Американский конгресс одобрил санкции в отношении "Северного потока — 2"

Нижняя палата американского конгресса одобрила поправку, которая может заблокировать президентское право отказа от санкций в отношении трубопровода "Северный поток — 2".

Законопроект при этом также подразумевает увеличение финансовой поддержки Киеву. Свои голоса за принятие проекта отдали 217 конгрессменов, а против высказались 212 политиков. Теперь президент США Джо Байден не может отказаться от санкций в отношении отечественного газопровода.

В начале июля эта поправка к закону о зарубежных расходах федерального правительства была утверждена комитетом по ассигнованиям Палаты представителей. Конгрессмену Марси Каптур принадлежит авторство проекта.