Блинкен заявил о стремлении Вашингтона к предсказуемым отношениям с Россией

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон стремится к предсказуемым и стабильным отношениям с Россией.

Блинкен добавил, что США движутся в этом направлении, несмотря на ограничение работы американских дипломатических миссий на территории России. Американский государственный секретарь поделился соответствующим заявлением в пятницу.

Недавно американский посол в России Джон Салливан сообщил, что посольство США с 1 августа больше не сможет оказывать в полном объеме консульские услуги. Причиной этого стали требования Москвы прекратить найм работников из России и третьих государств.