Армия Украины возвращается в 90-е годы, когда не выплачивались заработные платы и отпускные военных. Соответствующее заявление сделал бывший украинский генерал Сергей Кривонос.

Кривонос подчеркнул, что украинские военные уже седьмой месяц не получают отпускные. В результате этого они не могут отправиться на отдых. Бывший украинский генерал отметил, что во время работы в ВСУ не проверял размер суточных выплат при командировках. В данный момент эти выплаты составляют 60 гривен, добавил он.

Эта ситуация напомнила Кривоносу период с 1997 по 1999 годы. Тогда военные вообще не получали зарплату и оздоровительные. Служащие слышал в ответ лишь: "Нет денег. Пройдет парад, после парада, возможно, выплатят". Кривонос отметил, что в 2014 году не поверил бы в такой расклад событий сегодня, напоминающий конец страшных 90-х годов.