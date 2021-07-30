"Спартак" выиграл первый матч во главе с тренером Руй Виторией

Московская футбольная команда "Спартак" одержала первую победу в официальном матче с новым тренером Руй Виторией со счетом 1:0.

Московская команда получила в актив первые три очка. Команда обыграла "Крылья Советов" в Самаре в рамках второго тура Российской премьер-лиги.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Спартака". Эта победа стала 13-й из 15 последних проведенных игр. В ворота самарской команды единственный матч забил с пенальти Александр Соболев на 68-й минуте. "Крылья советов" являются бывшим клубом игрока, поэтому гол он праздновать не стал.