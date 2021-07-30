Депутат Журавлев оценил благоустройство в рабочем поселке Сосновка Тамбовской области

Депутат Госдумы России и глава партии "Родина" Алексей Журавлев завершил свой трехдневный рабочий визит в Тамбовскую область.

Сегодня, 30 июля, он побывал в Сосновском и Моршанском районе, в городе Моршанск. Журавлев оценил благоустройство в рабочем поселке Сосновка, выполненное в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

В частности, парламентарий побывал в кинозале, который располагается в сосновском Доме культуры. Директор ДК Юлия Фокина отметила, что в кино люди ходят, и в целом местной администрацией довольны. Однако беспокойство многих жителей вызывает тот факт, что прибыль с частной земли, которой в районе много, получают только владельцы.

"Необходимо внести законопроект о погектарном налогообложении владельцев сельхозугодий, а в районах на эти деньги будут строить инфраструктуру. А насчет жизни в районе могу сказать, что на протяжении всей поездки слышу от людей благодарности в ваш адрес, говорят, работаете с душой. Вот если бы все чиновники так радели за села, деревни, города, людям жилось бы легче!" — подчеркнул Алексей Журавлев на встрече с главой Моршанского района Павлом Фетискиным и главой Моршанска Алексеем Банниковым.

Также в рамках визита глава "Родины" побывал на АО "Булочно-кондитерский комбинат "Моршанский" и ООО "Маслодельный завод "Моршанский", который с 2005 года полностью перепрофилировали на производство сыра. Последней точкой стало ТОГАУ "Моршанский лесхоз", где только в прошлом году на освободившейся территории лесного питомника высадили более миллиона саженцев сосны.