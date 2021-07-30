Московская делегация поможет изучить русский язык детям в Сирии

Делегация из Москвы в лице сотрудников Департамента внешнеэкономических и международных связей нанесла визит в Сирию с целью передачи гуманитарной помощи.

В сирийские школы, а также детские дома были отправлены учебные пособия по русскому языку, художественная литература, портфели с канцелярскими наборами. Учителя, которые преподают русский язык в местных школах, выразили благодарность московским властям. Они попросили правительство российской столицы поддержать их учебной и художественной литературой, сообщили "Ветеранские вести".

Правительство Москвы совместно с "Российской газетой" уже более 20 лет проводят Международный Пушкинский конкурс для учителей русского языка из республики. Победителей приглашают в Россию для награждения.

Также в ходе визита состоялись концерты московского профессионального вокально-хореографического ансамбля "ЯР". Артисты выступили для военнослужащих из России и Сирии.