Польский конкурент «СП-2» рискует оказаться бесполезной трубой

Польский газопровод Baltic Pipe не сможет заменить «Северный поток — 2» и рискует остаться «бесполезной трубой», которая так и не будет использована для экспорта голубого топлива, уверен заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Ранее экс-глава МИД Дании Уффе Эллеманн-Йенсен заявил, что страны Запада должны приложить все усилия, чтобы не допустить запуска «СП — 2» и остановить поставки газа из России, когда потребуется «надавить» на нее. Для этого требуются альтернативные поставщики газа, то есть Норвегия и США, а также другой маршрут прокачки — польский газопровод Baltic Pipe.

«Предполагается, что Baltic Pipe позволит с 2022 года поставлять газ из Северного моря в Польшу и страны Балтии. Кроме того, по трубопроводу можно будет транспортировать газ из Польши, в том числе поставленный в эту страну сжиженный природный газ (СПГ) в Данию и Швецию. Но газа может и не быть», — отметил Гривач в комментарии Baltnews.

Global Look Press / Jens Büttner/dpa

К тому же, польский газопровод более чем в пять раз меньше «Северного потока — 2» по объемам: 55 миллиардов кубометров в год против 10 миллиардов за аналогичный период. Такая труба не сможет удовлетворить высокий спрос Европы на газ.

Ранее оппозиция в Германии нашла новый способ остановить «СП — 2»: в партии «Зеленых» предложили просто «снизить спрос на газ» в Евросоюзе. Подробнее — в нашей статье.